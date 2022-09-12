Пекин, 12 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание королю Карлу III по случаю его восшествия на британский престол, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

U.S. Department of State Си Цзиньпин

Си Цзиньпин отметил, что в этом году исполняется 50 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами на уровне послов. Председатель КНР заявил, что готов сотрудничать с королем Карлом III для укрепления взаимопонимания и дружбы между народами двух стран.

Кроме того, Китай готов содействовать расширению дружественных обменов и взаимовыгодного сотрудничества, а также укреплению коммуникации по глобальным вопросам, чтобы принести пользу двум странам и их народам и внести вклад в мир и развитие во всем мире.