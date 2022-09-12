Донецк, , 08:06 — REGNUM В результате обстрелов со стороны вооруженных киевских формирований в Донецкой Народной Республике (ДНР) за сутки погибли четыре человека. Об этом 12 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Свечи Дарья Драй © ИА REGNUM

«За минувшие сутки, с 08:00 11 сентября до 08:00 12 сентября, в результате обстрелов … [киевских боевиков] на территории Донецкой Народной Республики погибли четыре человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что еще три мирных жителя получили при обстрелах ВСУ ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые киевские формирования обстреляли населённые пункты Карло-Марксово и Зайцево, а также Куйбышевский район Донецка.