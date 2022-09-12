Южно-Сахалинск, , 08:03 — REGNUM Анализируя предварительные итоги единого дня голосования в островном регионе и в целом по России, депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия») уверен, что результаты показали высокий уровень сплочённости граждан на фоне проведения специальной операции в защиту Донбасса и противостояния западному давлению.

Выборы

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Депутат подчеркнул, что жители Сахалина и Курил сформировали законодательный орган, который «в нынешних непростых условиях сумеет обеспечить развитие островного региона и защиту интересов его жителей».

«Предварительные итоги выборов — как у нас на островах, так и в ДФО, да и в целом по стране — показали высокий уровень сплочённости наших граждан на фоне проведения СВО и противостояния западному давлению. Как и предсказывали многие эксперты, партия «Единая Россия» обеспечила себе уверенную победу — избиратели отдали свои голоса реальным делам и программам, а не популистским лозунгам. Политического и экономического коллапса, на который так рассчитывали идеологи недружественных стран, не случилось и близко: санкционное давление только укрепило наше гражданское общество, а государство сумело удержать ситуацию в стране и выполнить все свои социальные обязательства. Отсюда и рост доверия к партии власти», — написал Карлов в своём телеграм-канале

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине подвели предварительные итоги выборов депутатов областной думы. За три дня в голосовании принял участие 111 161 человек или 29,73%.