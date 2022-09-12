Южно-Сахалинск, 12 сентября 2022, 08:03 — REGNUM Анализируя предварительные итоги единого дня голосования в островном регионе и в целом по России, депутат Госдумы РФ от Сахалина Георгий Карлов («Единая Россия») уверен, что результаты показали высокий уровень сплочённости граждан на фоне проведения специальной операции в защиту Донбасса и противостояния западному давлению.
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Депутат подчеркнул, что жители Сахалина и Курил сформировали законодательный орган, который «в нынешних непростых условиях сумеет обеспечить развитие островного региона и защиту интересов его жителей».
Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине подвели предварительные итоги выборов депутатов областной думы. За три дня в голосовании принял участие 111 161 человек или 29,73%.