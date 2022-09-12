Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:05 — REGNUM Жительница Нижнего Тагила Свердловской области смогла вернуть около половины суммы, перечисленной на счета мошенников. В общей сложности женщина перевела мошенникам 900 тыс. рублей, из них более 400 тыс. рублей удалось вернуть, сообщили журналистам в пресс-службе областного МВД.

Телефонный мошенник Maxpixel.freegreatpicture.com

В полицию обратилась дочь свердловчанки. Она сообщила, что её мать находится у банкомата и пытается перевести деньги мошенникам. Правоохранители нашли женщину в одном из банков. Она оформляла кредит на сумму 1,5 млн рублей. Операция по оформлению была остановлена.

При этом оказалось, что свердловчанка уже перевела злоумышленникам более 900 тыс. рублей. Женщина считала, что средства переводит «на безопасные счета». Деньги свердловчанка перечислила на 64 номера телефона, по 48 номерам перевод денег удалось остановить. По остальным номерам деньги уже успели снять.

Таким образом женщине удалось вернуть более 400 тыс. рублей. По факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело.