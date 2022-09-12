Донецк, 12 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Вооружённые киевские формирования обстреляли населённые пункты Карло-Марксово и Зайцево, а также Куйбышевский район Донецка. Об этом 12 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Gov.ua РСЗО «Ураган»

Уточняется, что в 02:15 (совпадает с мск) бандеровцы выпустили три ракеты из реактивной системы залпового огня «Ураган» по Карло-Марксово.

Также указывается, что 05:30 ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив по нему три снаряда калибра 155 мм, а в 07:30 — выпустили четыре снаряда калибра 125 мм из танка по Зайцево.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 200 вынужденных переселенцев из Харьковской области прибыли в Воронеж поздним вечером 11 сентября