Москва, , 08:00 — REGNUM Видеозапись боевых вылетов истребителей Су-35С Западного военного округа в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР обнародовало 12 сентября Минобороны России.

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как истребители готовят к выполнению боевой задачи, а также их вылет с аэродрома базирования для уничтожения объектов военной инфраструктуры ВСУ.

Кроме того, один из лётчиков рассказал, что во время боевого дежурства в районе патрулирования он обнаружил наземную цель киевских боевиков, по которой нанёс удар, после получения разрешения командования на это.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член кузбасского добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда» Тамара Махалова заявила, что сегодня фашизм поднял голову на территории бывш. УССР.