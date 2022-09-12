Чугуевский район, Приморский край, 12 сентября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. До 400 новых рабочих мест появится в Чугуевке благодаря инвестпроекту в области лесопереработки. На стройплощадке уже сформированы основные производственные корпуса. Запуск первой очереди нового завода намечен на 2023 год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Денис Шевченко, министерство лесного и охотничьего хозяйства Приморского края Стройплощадка завода в Чугуевке

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Производство рассчитано на выпуск до 50 тыс. кубометров высококачественных пиломатериалов в год. При этом оно будет безотходным: из отходов будут производить топливные гранулы (пеллеты) — востребованный на рынке вид топлива.

По словам руководителя компании-инвестора ООО «Эко-тойс» Евгения Коржа, после запуска завода на предприятии будет трудится до 400 приморцев. При этом инвестпроект предусматривает не только создание нового производства, но и модернизацию существующих производственных линий игрушек из дерева. После выхода на проектную мощность налоговые поступления в бюджет должны составить более 1 млрд рублей за десять лет.

Компания «Эко-Тойс» достигла успехов и стала известна благодаря проекту по производству игрушек из дерева, востребованных на внешнем рынке. В изменившихся экономических условиях компания сумела переориентироваться на внутренний рынок, сохранила рабочие места и развивает другие направления деятельности.

Приоритетный инвестиционный проект в области лесопереработки реализуют с объёмом инвестиций более 500 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, российская автомобилестроительная компания «Соллерс Авто», владеющая Ульяновским автомобильным заводом (УАЗ), запустит производство автомобилей под собственным брендом.