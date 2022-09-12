Чита, 12 сентября, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 12 сентября поручил разработать комплекс мер поддержки для предпринимателей, планирующих открыть бассейны для детей и взрослых. Подробности по итогам оперативного совещания сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

Lars Plougmann В бассейне

Глава региона подчеркнул актуальность этого направления для Забайкалья, где холодных месяцев в году больше чем теплых.

«Бассейны нам критически нужны, поскольку девять месяцев в году — холодно. Надо разработать единый план, продумать, сколько расходов по созданию бассейнов может быть субсидировано нами, при условии свободного доступа детей и взрослых. Исходя из этого, предусмотреть субсидию с требованиями к получателям. Например, предусмотреть, что 30-50% затрат на создание бассейна будут предоставляться на каких-то льготных условиях», — предложил глава региона.

В настоящее время, по словам вице-премьера правительства Забайкальского края Александра Бардалеева, предприниматель из Читы подготовил бизнес-план по созданию комплекса, где будет предусмотрен специальный бассейн для детей с частной детской секцией по плаванию.

«Сейчас на открытие бассейна для детей на КСК мы выделяем микрозайм в размере 5 миллионов рублей сроком на три года под 6% годовых. На эти деньги будет проведен ремонт бассейна, приобретено оборудование и мебель для бассейна», — рассказал вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Осипов поручил главам муниципалитетов к 1 декабря создать аккаунты в социальной сети «ВКонтакте».

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