Воронеж, , 07:55 — REGNUM Около 200 вынужденных переселенцев из Харьковской области прибыли в Воронеж поздним вечером 11 сентября, сообщили в администрации города.

Помощь беженцам Пресс-служба администрации Воронежа

Люди прибыли в Воронеж поездом из Белгорода, с центрального автовокзала Воронежа их доставили в пункты временного размещения — под них отдали детские лагеря «Голубой экран» и «Кировец».

Прибывших людей накормили горячим ужином, напоили чаем.

Всего в Воронежскую область накануне, 11 сентября, прибыли около 420 вынужденных переселенцев из Харьковской области, в том числе 107 детей. В регионе подготовлено 13 пунктов временного размещения для приёма беженцев.