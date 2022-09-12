Чебоксары, 12 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В Чувашии продолжают поступать требования потенциальных кредиторов в рамках дела о банкротстве ООО «Строительная компания «Стройсфера» (СК «Стройсфера»). О многомиллионной задолженности заявила налоговая служба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Деньги

Арбитражный управляющий уведомил о поступлении требования УФНС по Чувашии в размере43 019 322,11 рублей.

«Заявленного на основании налоговых деклараций, представленных должником налоговому органу, решений уполномоченного органа о привлечении к ответственности», — говорится в сообщении.

В документе уточняется, что во вторую очередь реестра требований кредиторов налоговая служба просит включить 13 582,19 рубля страховых взносов на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой пенсии, в третью очередь реестра требований — задолженность по платежам в бюджет в размере43 005 739,92 рубля, в том числе основной долг — 31 759 094,92 рубля, пени — 10 657 670,28 рублей, штраф — 588 974,72 рубля.

Ранее УФНС заявило о задолженности в сумме 601 403,57 рублей.

Напомним, что в рамках дела о банкротстве строительной компании администрация Канаша заявила о задолженности более 167,4 млн рублей при строительстве очистных сооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СК «Стройсфера» признана банкротом решением Арбитражного суда Чувашии 5 августа 2022 года. Общество зарегистрировано в январе 2009 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 25 тыс. рублей.