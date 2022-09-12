Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Оренбургской области подвели итоги выборов депутатов. Явка составила 18,11%, сообщили в облизбиркоме.

Выборы Clker-Free-Vector-Images

В регионе завершилась 21 избирательная кампания. Замещены 56 депутатских мандатов.

Лидирует «Единая России». Ее представителям досталось 52 мандата (93%). Два мандата у самовыдвиженцев. По одному мандату полагается ЛДПР (1,8%) и «Справедливой России — Патриоты — За правду!».

По словам председателя облизбиркома Евгении Ивлевой, на момент закрытия избирательных участков ни одной жалобы, связанной с организацией и ходом голосования, в территориальные избирательные комиссии не поступило.

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