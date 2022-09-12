Иркутск, , 07:52 — REGNUM Пожарные-десантники из Приангарья вернулись домой после тушения пожаров в Рязанской области, сообщает телеграм-канал правительства Иркутской области.

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В тушении пожаров очагов принимали участие 50 пожарных-десантников и летчик-наблюдатель Иркутской авиабазы.

«Группа пожарных-десантников из Иркутской области под руководством старшего летчика-наблюдателя Нижнеилимского авиаотделения Сергея Титаренко участвовала в ликвидации двух крупных лесных пожаров общей площадью более 25 тысяч гектаров на территории Тумского лесничества и Окского биосферного заповедника. Все поставленные задачи были выполнены», — пояснил министр лесного комплекса Иркутской области Владимир Читоркин.

Как сообщало ИА REGNUM, ни один населённый пункт не пострадал во время природных пожаров в Рязанской области. Вывод сил и средств на постоянное место дислокации начался 8 сентября.

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