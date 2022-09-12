Чэнду, Китай, 12 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Число жертв землетрясение магнутидой 6,8 на юго-западе Китая выросло до 93 человек, еще 25 человек числятся пропавшими без вести, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

Землетрясение

Землетрясение произошло 5 сентября в уезде Лудин и соседних районах провинции Сычуань на юго-западе Китая.

По данным спасательного штаба, 55 погибших пришлось на Гардзе-Тибетский автономный округ, где расположен уезд Лудин, в то время как на город Яань пришлось 38 смертей. Среди пропавших без вести девять человек находились в Лудинге, а 16 — в уезде Шимянь города Яаня.