Лондон, 12 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Неблагодарность двух беженок с территории б. УССР удивила и возмутила жительницу Великобритании. Об этом 11 сентября рассказало издание Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы

По словам жительницы Великобритании, она приютила у себя в доме мать с дочерью-школьницей. Когда женщина с дочерью прибыла, британку удивил объём их багажа, для перевозки которого пришлось нанять сразу два автомобиля. До приезда в Великобританию беженки жили в Берлине, где женщина успела обзавестись новой одеждой, на которой явно не экономила.

В Британии женщине и дочери оформили все положенные пособия, ребёнка устроили в школу. Однако приютившая их женщина была удивлена ещё и тем, что готовить еду женщина отказывалась: она посещала кафе либо требовала готовить хозяйку. Помочь с уборкой в доме беженки тоже не стремились, убрав свою комнату только один раз. Затем, по словам британки, беженкам предложили квартиру побольше, и они съехали, к радости хозяйки.

«Двери моего дома в последний раз закрылись за ними. Я могу вздохнуть с облегчением. Чувствую себя эмоционально выгоревшей, наивной и глупой. Мне даже кажется, что я неудачница», — заключила жительница Британии.

Как отмечает издание, часто беженцы лишь пользуются конфликтом у них в стране как поводом исполнить свою мечту жить в Великобритании либо в другой понравившейся стране Европы.