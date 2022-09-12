Ташкент, 12 сентября, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) на саммите в Самарканде откроет новую страницу в своей истории успеха. Об этом 12 сентября заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Иван Шилов ИА REGNUM Шавкат Мирзиёев

«Нет сомнений в том, что этот легендарный город откроет очередную страницу успеха ШОС», — заявил Мирзиеев в статье «Самаркандский саммит ШОС: диалог и сотрудничество во взаимосвязанном мире», опубликованной на его сайте.

Он отметил, что Самарканд готов встретить лидеров 14 стран с новыми прорывными предложениями и инициативами.

По его мнению, саммит подаст пример того, как можно «запустить новый, инклюзивный диалог, основанный на принципах взаимоуважения, доверия, конструктивного сотрудничества во имя общей безопасности и процветания».

Напомним, саммит ШОС в Самарканде пройдёт 15–16 сентября.

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