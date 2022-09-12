Афины , , 07:47 — REGNUM На обстрелянном береговой охранной Греции турецком судне находились граждане Азербайджана, Египта и Сомали. В результате инцидента никто из них не пострадал, пишет газета Milliyet.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Три гражданина Турции, шесть граждан Египта, четыре гражданина Сомали и пять граждан Азербайджана, всего 18 человек были на борту судна, они не пострадали. В настоящее время в соответствии с указанием прокурора Чанаккале начато расследование инцидента», — пишет издание.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл в международных водах, в 11 милях к юго-западу от турецкого острова Бозджаада. Анкара требует серьезного расследования происшествия.