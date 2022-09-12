Кемерово, , 07:47 — REGNUM Сегодня фашизм поднял голову на территории бывш. УССР. Об этом заявила член кузбасского добровольного общества «Жители блокадного Ленинграда» Тамара Махалова.

Спецоперация России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы видим, что мы тогда победили фашизм на время, — подчеркнула она. — Жители Донбасса испытывают голод, холод, недостаток еды и воды, страдают от бомбардировок и артобстрелов. Восемь лет это длится. И поэтому специальная военная операция в Донбассе имеет очень большое значение — победить фашизм, чтобы он уже никогда никому не мешал».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевский режим прорабатывает план захвата Крыма после взятия Херсона. Об этом заявил советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк.