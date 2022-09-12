Биробиджан, 12 сентября, 2022, 07:46 — ИА Регнум. Все 30 мест в представительных органах Еврейской автономии, где 11 сентября проходили выборы, заняли представители партии «Единая Россия». Об этом сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

OpenClipart-Vectors Выборы

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Депутатов выбирали в собрания Бирского и Облученского городских поселений. Довыборы проходили в Смидовичском и Облученском районах, а также в Биробиджане.

Явка на выборы в среднем по Еврейской автономии составила 34,92%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на выборах глав районов кандидаты от «Единой России» проиграли в четырёх муниципалитетах. В Мегино-Кангаласском, Ленском и Абыйском районах кресла глав займут самовыдвиженцы, в Среднеколымском — представитель партии «Справедливая Россия — за правду».