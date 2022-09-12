Ижевск, 12 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. По итогам обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий на выборах главы Удмуртии действующий руководитель региона Александр Бречалов набирает 64,37% голосов. Его поддержали 298 822 человека. Об этом свидетельствуют данные информационного портала ЦИК РФ.

Congress of local and regional authorities Выборы

Руководитель фракции КПРФ в гордуме Ижевска Александр Сыров набирает 19,79% (91 786 граждан), главу фракции ЛДПР в Госсовете Удмуртии Тимура Ягафарова поддержали 9,79% избирателей (45 436 человек), депутат Госдумы Вадим Белоусов от «Справедливой России — За правду» набирает 3,31% голосов (15 352 избирателя) от общего числа пришедших на участки избирателей.

ИА REGNUM напоминает, выборы главы Удмуртии проходили в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. На территории региона работал 1161 избирательный участок. По состоянию на 18:00 11 сентября явка составила 37,48%.