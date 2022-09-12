Иркутск, 12 сентября, 2022, 07:44 — ИА Регнум. В Иркутской области установили выплаты гражданам ДНР, ЛНР, б. УССР и лицам без гражданства, вынужденно покинувшим территории и прибывшим в Россию, сообщает 12 сентября телеграм-канал правительства региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Постановление подготовлено в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации № 586. Выплаты установлены с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Уполномоченным органом на предоставление социальных выплат в Иркутской области определено министерство социального развития, опеки и попечительства региона. Для определения права на получение выплат гражданам необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 тонн гуманитарной помощи для жителей Кировска ЛНР Иркутская область отправила в начале августа. Тогда же было принято важное решение о том, что Прибайкалье берет шефство над городом Кировском. В креме августа партия гуманитарного груза весом 27 тонн, которую Иркутская область отправила в Кировск (ЛНР), прибыла к месту назначения.

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