Каменск-Уральский, Свердловская область, , 08:04 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области завершились международные соревнования по мотоспорту «Кубок Содружества — Урал». Участие в турнире приняли спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Монголии, сообщили журналистам в свердловском департаменте информполитики.

Мотоцикл Дарья Драй © ИА REGNUM

Соревнования прошли 11 сентября на стадионе «Металлург». Мотогонщики соревновались в дисциплине «суперкросс».

В четырёх классах мотоциклов победу одержали гонщики из Свердловской области. На верхнюю ступень пьедестала поднялись Ярослав Пехотин, Глеб Беспутин, Арсений Алферьев и Антон Пестов. В самом мощном классе победу одержал чемпион Европы из Белоруссии Евгений Тылецкий.