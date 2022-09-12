Оренбург, 12 сентября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. В Оренбурге 11 сентября ушла из жизни заслуженный художник РСФСР, скульптор Надежда Петина. Она не дожила десять дней до 90-летия.

Министерство культуры Оренбургской области Дом-мастерская Гавриила и Надежды Петиных

Петина является почётным гражданином Оренбурга. Юбилей планировали торжественно ответить 21 сентября.

Надежда Гавриловна Петина родилась 21 сентября 1932 года в семье скульптора в Оренбурге. Вся ее жизнь — это жизнь художника. Своей профессии она отдавала себя всю до конца. Окончила в 1955 году Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина. После вернулась в родной город — Оренбург.

Работы Петиной хранятся в самых известных музеях страны, в том числе в Государственной Третьяковской галерее. Работы можно увидеть в различных городах и районах Оренбуржья, самая известная — это памятник А. С. Пушкину и В. И. Далю на улице Советской в областном центре.

Надежда Петина является лауреатом премии им. М. Джалиля, Губернаторской премии «Оренбургская лира», дипломанткой конкурса на лучший памятник Фёдору Шаляпину в Казани. Награждена Почётной грамотой Академии художеств России, Золотой Пушкинской медалью Союза художников России, Почётной грамотой Министерства культуры РФ и дипломом Союза художников России, орденом Дружбы, орденом «Слава нации».