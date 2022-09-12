Пекин, 12 сентября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. За последнее десятилетие число учителей в Китае, занятых полный рабочий день, увеличилось примерно на 3,8 млн человек, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

По данным министерства, это число выросло с 14,63 млн в 2012 году до 18,44 млн в 2021 году. Число кандидатов, получающих степень магистра, выросло примерно с 229 000 до 424 000 за последнее десятилетие, а число кандидатов, получающих докторскую степень, увеличилось с 69 000 до 132 000, показали данные.

Министерство заявило, что заработная плата учителей и их социальный статус улучшились за последние 10 лет, при этом средняя заработная плата учителей начальных и средних школ не ниже, чем у местных государственных служащих. По данным министерства, более 1,3 млн сельских учителей воспользовались специальной программой субсидий, предлагающей им дополнительные прожиточные минимумы.