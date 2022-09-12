Киев, , 07:38 — REGNUM Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к Российской Федерации в случае возникновения энергодефицита.

Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме.

«Пока проблем с электроснабжением региона у нас нет. Все работает штатно, но в случае возникновения проблем обращение за помощью к России возможно. Сейчас только Россия приходит на помощь жителям освобожденных территорий, больше нам ждать поддержки и понимания неоткуда», — сказал РИА Новости Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожье назвали абсурдными требования властей Киева передать им ЗАЭС.