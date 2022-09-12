Киев, 12 сентября 2022, 07:38 — REGNUM Председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допустил обращение властей региона к Российской Федерации в случае возникновения энергодефицита.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме.
Как сообщало ИА REGNUM, в Запорожье назвали абсурдными требования властей Киева передать им ЗАЭС.