Пекин, 12 сентября, 2022, 07:37 — ИА Регнум. Китайские ученые выявили новый механизм, который показывает, как жир изменяет мозг человека, тем самым предлагая потенциальную стратегию лечения когнитивных расстройств, вызванных диабетом, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

Сахарный диабет

Известно, что диабет второго типа с резистентностью к инсулину, связанной с ожирением, связан с повышенным риском когнитивных нарушений, а жировая ткань играет возможную роль в этом процессе. Исследователи из Нанкинского университета впервые продемонстрировали, что внеклеточные везикулы, связанные с липидами везикулы, секретируемые клетками, и их груз, некодирующие молекулы РНК, служат для посредничества связи между жировыми тканями и мозгом.

Согласно исследованию, опубликованному недавно в журнале Cell Metabolism, эти соединения могут быть перенесены в мозг и обогащены нейронами, особенно в гиппокампе. Дальнейшие эксперименты показали, что везикулы, полученные из жировой ткани мышей, которых кормили диетой с высоким содержанием жиров, или пациентов с диабетом, могут вызывать значительные когнитивные нарушения у здоровых мышей.

Согласно исследованию, ученые сконструировали животную модель без молекул груза в везикулах, и вредное воздействие на когнитивные функции было значительно уменьшено. Исследование показало, что нацеливание на эти везикулы или их молекулы РНК-груза может обеспечить многообещающую стратегию фармацевтических вмешательств для лечения когнитивных нарушений при диабете.