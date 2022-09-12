Курск, , 07:35 — REGNUM При подведении итогов выборов депутатов городского собрания Курска обработано 100% протоколов УИК, данные утром 12 сентября опубликовала ЦИК.

Выборы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Единая Россия» получила на выборах 54,4%. На втором месте — ЛДПР, 13,13%. За КПРФ проголосовали 9,93% избирателей. «Новые люди» получили 6,24%, за «Справедливую Россию — За правду» проголосовали 6,15% избирателей. «Партия пенсионеров» получила 5,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в Курское городское собрание проходили с 9 по 11 сентября, проголосовать можно было в том числе и электронно. По итогам выборов будет распределено 34 мандата.