Кемерово, 12 сентября, 2022, 07:35 — ИА Регнум. Российские военные, находящиеся в зоне спецоперации, делают правое дело, защищая жизни и здоровье мирных жителей. В этом уверен кемеровчанин Константин Зоберт.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Желаю вам скорейшего и успешного завершения всех поставленных перед вами задач, при этом сберечь свои здоровье и жизни. Вашим родным и близким желаю здоровья, терпения, — обратился он к участникам спецоперации. — Государство и мы все будем делать всё, что от нас зависит, чтобы вы ни на секунду не сомневались в правильности и необходимости выполнения вашей миссии».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики обстреляли три населённых пункта в Донецкой Народной Республике.