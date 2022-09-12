Пекин, , 07:32 — REGNUM Китай произведет в общей сложности четыре прототипа самолета AG600M, полнофункциональной модели для пожаротушения, принадлежащей к семейству больших самолетов-амфибий AG600, для выполнения летных испытаний, объявил его разработчик, передает агентство Синьхуа.

Самолет-амфибия AG600 Alert5

По данным Корпорации авиационной промышленности Китая (AVIC), ведущего производителя самолетов в стране, второй прототип пожарного самолета AG600M завершил свою первую летно-испытательную миссию в субботу в городе Чжухае провинции Гуандун на юге Китая.

По данным AVIC, во время 22-минутного полета самолет показал хорошие результаты, и все его системы работали стабильно. Затем самолет пройдет последующие летные испытания, такие как сбор и сброс воды, которые являются ключевыми задачами для этого пожарного самолета-амфибии.

Ожидается, что третий и четвертый прототипы самолетов AG600M пройдут свои первые летные испытания соответственно в ноябре этого года и в начале 2023 года, сообщила компания AVIC. Первый прототип AG600M совершил свой первый полет с земли 31 мая, а первый полет с воды — 30 августа.

По данным AVIC, ожидается, что самолет AG600M будет выполнять задачи по тушению пожаров с 2023 года и поступит на рынок в 2025 году. Семейство больших самолетов-амфибий AG600 под кодовым названием «Куньлун» рассматривается в качестве ключевого авиационного оборудования для китайской системы аварийно-спасательных работ. Он был разработан компанией AVIC для удовлетворения потребностей пожаротушения и морских спасательных операций, а также других критически важных аварийно-спасательных операций.