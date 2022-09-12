Оренбург, , 07:29 — REGNUM В Оренбургской области с 12 сентября начались ремонтные работы на многостороннем автомобильном пункте пропуска через госграницу России «Маштаково», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Ремонт дороги Pixabay.com

Из-за ремонта движение на МАПП «Маштаково» будет осуществляться в реверсивном режиме с использованием светофора. Это снизит пропускную способность пункта. Автовладельцам рекомендуют при планировании поездок выбирать другие пункты автомобильного пропуска или пользоваться железнодорожным транспортом.

С 12 сентября на МАПП начинают установку портальных инспекционно-досмотровых комплексов и ремонт дорожного покрытия. Работы завершат к 25 декабря 2022 года.