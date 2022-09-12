Тюмень, 12 сентября, 2022, 07:28 — ИА Регнум. В Тюменской области в единый день голосования на участки пришли 63 392 человека, или 34,69% от общего числа избирателей. Об этом сообщил региональный избирком.

Yarregion.ru Выборы

В 2022 году в регионе проходили муниципальные выборы. За депутатов думы Вагайского муниципального района проголосовало 8180 человек, или 53,66% от общего числа избирателей. За депутатов думы Ишимского муниципального района проголосовало 14 732 избирателя, или 63,73%. За депутатов думы Казанского сельского поселения проголосовало более 20%. За депутатов думы Мальковского муниципального образования проголосовали 20,21% от общего числа избирателей.

На дополнительных выборах депутатов Ишима, Тобольска и Уватского района проголосовали 2554 человека, или 21,23% от общего числа избирателей.

Лидерами голосования стали Упоровский район, где на участки пришли 65% от общего числа избирателей, Тобольский район — 67,03%, Армизонский район — 70%, Сладковский — 76,62%, Ярковский– 79,63%, Ишимский — 81,33%.

Выборы в Тюменской области прошли без нарушений. В избирком поступило семь жалоб из Тобольска и Мальковского сельского поселения.