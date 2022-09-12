Борьба шла не между кандидатами — Мазур о выборах главы Томской области
Томск, 12 сентября, 2022, 07:27 — ИА Регнум. Владимир Мазур, одержавший победу на губернаторских выборах в Томской области, прокомментировал итоги голосования. Он поблагодарил избирателей, а также организаторов выборов и наблюдателей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Телеграмм-канал Владимира Мазура
Губернатор Томской области Владимир Мазур
«Прошедшие выборы стали борьбой кандидатов не столько друг с другом, сколько с проблемами. Мы боролись с такими серьёзными соперниками, как равнодушие, апатия и уныние. Стремились вернуть доверие людей к власти и веру в себя», — отметил он.
По итогам обработки 100% бюллетеней представителя «Единой России» Владимира Мазура поддержали 84,94% избирателей. Трое остальных кандидатов в сумме набрали менее 14% голосов.