Чебоксары, , 07:27 — REGNUM В Чувашии планируется заключить концессионные соглашения для строительства трёх крупных школ: в Чебоксарах, Новочебоксарске и Чебоксарском районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы республики.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

В марте Минпросвещение России одобрило заявки по строительству школ в рамках концессионного соглашения, на что из федерального бюджета предоставлено 2,7 млрд рублей. 23 сентября чувашские власти хотят заключить концессионные соглашения, предусматривающие строительство трёх школ: в микрорайоне Солнечный в Чебоксарах на 1400 мест, в Новочебоксарск на 1100 мест и в посёлке Кугеси Чебоксарского района на 825 мест.

Школы должны быть построены к 31 декабря 2024 года. Концессионером выступит утверждённая правительством России компания «ПроШкола», с которой на местах могут заключать соглашения без конкурса.

Республика готовит заявку для строительства ещё четырёх школ. Какие именно образовательные учреждения также хотят построить по концессии, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах внесли поправки в бюджет-2022 из-за увеличения расходов на строительство школы в микрорайоне Садовый. Речь идёт о дополнительной сумме в 70,334 млн рублей.

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