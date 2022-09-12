Чебоксары, , 07:24 — REGNUM В Чувашии стартовали суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин. Помимо этого, известные шахматисты проведут сеансы одновременной игры в семи городах республики, а в Новочебоксарске в 2023 году планируется открытие шахматного центра, сообщили ИА REGNUM в региональном минцифры.

Шахматы Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Чебоксарах проходят суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин. Соревнования будут проходить по круговой системе в 11 туров и завершатся 22 сентября, основной площадкой стал Чувашский государственный художественный музей.

В рамках чемпионатов 17 сентября состоятся сеансы одновременной игры в семи городах республики — Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Шумерле, Новочебоксарске, Цивильске и Ядрине. В них примут участие дети и ветераны, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах.

«В Чувашии мы работаем над тем, чтобы шахматы вошли в школьные программы. Я слышал, что и педагогический университет включится в шахматную деятельность. Для нас это очень важно, потому что после распада Советского Союза разрушилась система подготовки преподавателей шахмат», — сказал на церемонии открытия депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта СССР по шахматам Анатолий Карпов .

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который руководит рабочей группой по организации турнира, заявил, что в 2023 году в Новочебоксарске ко Дню города откроется центр шахмат имени чемпиона мира Анатолия Карпова.

Напомним, что в Чувашии действуют шахматные школы гроссмейстеров Анатолия Карпова и Сергея Карякина, участниками проекта «Шахматы в школах» стали свыше 3 тыс. детей.

Отметим, что главным музыкальным событием церемонии открытия стало выступление заслуженного артиста России, пианиста Бориса Березовского, который исполнил произведения Шопена, Скрябина и Прокофьева.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее Анатолий Аксаков заявлял, что суперфинал соберёт лучших шахматистов России, «то есть практически те, кто претендует на шахматную корону мира, будут играть в Чебоксарах».

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