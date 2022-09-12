Чебоксары, 12 сентября 2022, 07:24 — REGNUM В Чувашии стартовали суперфиналы чемпионатов России по шахматам среди мужчин и женщин. Помимо этого, известные шахматисты проведут сеансы одновременной игры в семи городах республики, а в Новочебоксарске в 2023 году планируется открытие шахматного центра, сообщили ИА REGNUM в региональном минцифры.

Шахматы
Шахматы
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В Чебоксарах проходят суперфиналы 75-го чемпионата России среди мужчин и 72-го чемпионата России среди женщин. Соревнования будут проходить по круговой системе в 11 туров и завершатся 22 сентября, основной площадкой стал Чувашский государственный художественный музей.

В рамках чемпионатов 17 сентября состоятся сеансы одновременной игры в семи городах республики — Чебоксарах, Алатыре, Канаше, Шумерле, Новочебоксарске, Цивильске и Ядрине. В них примут участие дети и ветераны, показавшие лучшие результаты в отборочных этапах.

«В Чувашии мы работаем над тем, чтобы шахматы вошли в школьные программы. Я слышал, что и педагогический университет включится в шахматную деятельность. Для нас это очень важно, потому что после распада Советского Союза разрушилась система подготовки преподавателей шахмат», — сказал на церемонии открытия депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта СССР по шахматам Анатолий Карпов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, который руководит рабочей группой по организации турнира, заявил, что в 2023 году в Новочебоксарске ко Дню города откроется центр шахмат имени чемпиона мира Анатолия Карпова.

Напомним, что в Чувашии действуют шахматные школы гроссмейстеров Анатолия Карпова и Сергея Карякина, участниками проекта «Шахматы в школах» стали свыше 3 тыс. детей.

Отметим, что главным музыкальным событием церемонии открытия стало выступление заслуженного артиста России, пианиста Бориса Березовского, который исполнил произведения Шопена, Скрябина и Прокофьева.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее Анатолий Аксаков заявлял, что суперфинал соберёт лучших шахматистов России, «то есть практически те, кто претендует на шахматную корону мира, будут играть в Чебоксарах».

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