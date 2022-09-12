Тайбэй, 12 сентября, 2022, 07:17 — ИА Регнум. Безвизовый въезд для граждан ряда стран с учётом прохождения трёхдневного карантина будет действовать на Тайване с 12 сентября. Об этом заявили в Центральном противоэпидемическом командном пункте Тайваня.

Тайвань

Отмечается, что нововведение касается граждан США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, стран Евросоюза, а также ещё 14 государств, с которыми Тайвань поддерживает дипломатические отношения.

Прибыть на Тайвань без визы они смогут с туристическими, деловыми, научными целями, а также для посещения родственников или участия в выставках.

По прибытии на остров им необходимо пройти трёхдневный карантин и наблюдать за своим здоровьем на протяжении ещё четырёх дней.

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