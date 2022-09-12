Якутск, 12 сентября 2022, 07:27 — REGNUM Почти 440 заявок принято о повреждениях на линиях электроснабжения в Якутии после ураганного ветра. Осталось устранить 40 из них, сообщил главный инженер центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.
По данным мэрии города, остаются обесточенными три многоквартирных деревянных дома и 43 частных.
Работы ведутся круглосуточно. За ночь свет появился в 21 доме. Восстановить электроснабжение всех жилых домов планируется 13 сентября.
Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ветра в Якутии не работали паромные переправы возле Якутска, оборвало электропровода на линиях. Энергетики четвёртые сутки восстанавливают повреждения в круглосуточном режиме.