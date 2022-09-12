Якутск, , 07:27 — REGNUM Почти 440 заявок принято о повреждениях на линиях электроснабжения в Якутии после ураганного ветра. Осталось устранить 40 из них, сообщил главный инженер центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Михаил Варейкис.

Без электричества Ivan Zuber

«На данный момент остаются 40 дефектов на воздушных линиях», — сказал он.

По данным мэрии города, остаются обесточенными три многоквартирных деревянных дома и 43 частных.

Работы ведутся круглосуточно. За ночь свет появился в 21 доме. Восстановить электроснабжение всех жилых домов планируется 13 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за сильного ветра в Якутии не работали паромные переправы возле Якутска, оборвало электропровода на линиях. Энергетики четвёртые сутки восстанавливают повреждения в круглосуточном режиме.