Амстердам, , 07:12 — REGNUM Кампанию, пропагандирующую уделять мытью в душе не более пяти минут, развернули в Нидерландах. Об этом 11 сентября сообщает The Wall Street Journal.

Нидерланды Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Широкое распространение получила история жительницы общины Нордвейк Карлы Дженераал, которая тратила на посещение душа 15 минут. Её молодой человек, обычно принимавший только холодный душ, подарил девушке песочный таймер, убедив её быть менее расточительной.

Правительство Нидерландов пытается теперь мотивировать жителей страны тратить на горячий душ не более пяти минут. В качестве мотивации используются, кроме истории девушки Карлы, выросшие счета за электроэнергию и газоснабжение. В одной из провинций на северо-востоке страны администрация даже закупила для жителей и раздала им пятиминутные таймеры, чтобы помочь сделать шаг к экономии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Нидерландов поддержат введение потолка цен на российский газ.

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