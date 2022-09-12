Чита, 12 сентября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Органы местного самоуправления Забайкальского края с 1 декабря должны создать аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», сообщает 12 сентября пресс-служба забайкальского правительства. Отмечается также, что губернатор региона Александр Осипов в ходе оперативного совещания отметил значимость неформального взаимодействия органов самоуправления с населением.

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«Нужно сделать общение с населением неформальным. Мы неоднократно говорили о том, что взаимосвязь с населением, выполнение оказания муниципальных, государственных услуг, взаимосвязь в целом должна быть на высоком уровне. Оперативность, качество — нам пока его достигнуть не удалось. Многочисленные попытки людей добиться решения своих вопросов через СМИ и различного рода активистов говорит о том, что народу не хватает непосредственного взаимодействия с органами самоуправления», — пояснил глава Забайкалья.

Как сообщало ИА REGNUM, на платформе «Вконтакте» работает официальная группа Забайкальского края. В ней размещаются новости края, эфиры и информация об актуальных событиях в регионе. Сам губернатор также имеет свои страницы в соцсетях.