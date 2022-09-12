Москва, , 07:09 — REGNUM Наибольшей потерей среди ушедших с российского рынка зарубежных брендов население РФ считает IKEA. Об этом со ссылкой на опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir сообщает ТАСС.

ИКЕА Missy S

«44,1% опрошенных сообщили, что не сожалеют об уходе каких-либо брендов. В то же время для остальных самой большой потерей стала IKEA: об этом заявили 27,2% респондентов. Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%)», — сообщается в исследовании.

Об уходе H&M сожалеют 14,9% опрошенных, Nike — 14,4%, McDonald’s — 8,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предлагают ввести приоритет российских товаров над импортными.