Улан-Удэ, , 07:05 — REGNUM Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов останется на своём посту ещё на один срок. По словам председателя республиканского избиркома Александра Акчурина, выборы признаны состоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Бурятии Алексей Цыденов Цитата со страницы главы Бурятии Алексея Цыденова в инстаграм

«Выборы признаны легитимными и состоявшимися. Цифры пока еще предварительные, поскольку идет подсчет голосов на двух участках», — отметил он.

По итогам обработки 99,76% бюллетеней Алексея Цыденова поддержали 86,24% или 235,2 тыс. пришедших на избирательные участки граждан.

Трое остальных кандидатов — Виктор Малышенко (КПРФ), Сергей Дорош (ЛДПР) и Семён Матхеев («Новые люди») набрали от 7,12% до 2,35% голосов.

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