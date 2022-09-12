Улан-Удэ, 12 сентября, 2022, 07:05 — ИА Регнум. Действующий глава Бурятии Алексей Цыденов останется на своём посту ещё на один срок. По словам председателя республиканского избиркома Александра Акчурина, выборы признаны состоявшимися, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы главы Бурятии Алексея Цыденова в инстаграм Глава Бурятии Алексей Цыденов

«Выборы признаны легитимными и состоявшимися. Цифры пока еще предварительные, поскольку идет подсчет голосов на двух участках», — отметил он.

По итогам обработки 99,76% бюллетеней Алексея Цыденова поддержали 86,24% или 235,2 тыс. пришедших на избирательные участки граждан.

Трое остальных кандидатов — Виктор Малышенко (КПРФ), Сергей Дорош (ЛДПР) и Семён Матхеев («Новые люди») набрали от 7,12% до 2,35% голосов.