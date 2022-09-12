Казань, 12 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. В Татарии обработаны 100% протоколов об итогах голосования на дополнительных выборах депутатов Госсовета республики. Данные приводит ЦИК РТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

По Ибрагимовскому одномандатному избирательному округу №7 голоса разделились следующим образом: за Риму Мухамедшину (самовыдвижение) проголосовали 57,3%, второе место занимает представитель партии «Справедливая Россия — за правду» Дамир Хуснутдинов (12,45%), за Рената Галимзянова («Коммунисты России») отдали голоса 10,02% избирателей, Рустама Ниязова («Коммунистическая партия РФ») поддержали 9,08% избирателей, Кирилл Евсеев (ЛДПР) и Роза Гайнутдинова («Новые люди») набрали по 7,59% и 2,26% соответственно.

По Пионерскому одномандатному избирательному округу №14 лидирует представитель партии «Единая Россия» — Дмитрий Анисимов (64,39%), Венеру Нагимову («Справедливая Россия — за правду») поддержали 8,06% избирателей, Рустем Гарипов («Коммунисты России») набрал 7,42% голосов, Родион Ефимов («Партия роста») — 7,24%, за представителя ЛДПР — Сергея Гуськова проголосовали 6,17% избирателей, на последнем месте с 5,69% голосов Олег Федотов («Коммунистическая партия РФ»).

ИА REGNUM напоминает, к выборам в Татарии подготовили 123,7 тыс. бюллетеней. 11 сентября в республике проходило голосование на дополнительных выборах депутатов Госсовета в двух округах на территории Казани, а также депутатов представительных органов местного самоуправления в 39 районах республики.

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