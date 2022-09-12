Кызыл, 12 сентября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Министром топлива и энергетики Тувы назначен Владимир Фунтиков. Об этом написал в своём телеграмм-канале глава республики Владислав Ховалыг, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Министр топлива и энергетики Тувы Владимир Фунтиков

«Обозначил перед новым министром топлива и энергетики задачи и вызовы, решение которых должно обеспечить бесперебойное прохождение отопительного сезона по всей республике. Владимир Александрович грамотный специалист, пользуется авторитетом среди коллег», — отметил он.

По словам руководителя субъекта, новый министр является профессиональным инженером, и знает всю систему теплосетей столицы Кызыла. Опыт Фунтикова будут распространять на другие муниципалитеты Тувы, отраслевое хозяйство которых нуждается в упорядочивании.

Как сообщало ИА REGNUM, с мая 2022 года временно исполняющим обязанности главы минэнергетики республики был Мерген Дагба. Владислав Ховалыг поблагодарил его за проведение ревизии и предложения по улучшению.