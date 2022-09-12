Лондон, 12 сентября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. Букингемский дворец пригласил на похороны королевы Елизаветы II только глав государств с супругами или партнёрами, без сопровождающих делегаций. Об этом 12 сентября сообщил телеканал CNN.

ИА REGNUM I.I.Girs, 2018 Букингемский дворец (Buckingham Palace) — официальная лондонская резиденция британских монархов. Центральная часть главного фасада и главные врата

Уточняется, что Букингемский дворец направил приглашение на церемонию похорон королевы Великобритании только президенту США Джозефу Байдену и первой леди Джилл Байден. Как пояснили в МИД Великобритании, Вестминстерское аббатство будет настолько переполнено, что присутствие на похоронах монарха более двух представителей от каждой страны не представляется возможным. Указывается, что просьба касается и охраны мировых лидеров, глав государств просят прибыть без неё.

Кроме того, лидеров государств попросили прибывать только коммерческими рейсами, использовать вертолёты запрещено. Также лидеры мировых держав не смогут воспользоваться собственными автомобилями для прибытия к месту церемонии похорон. Всех глав государств и их супругов или партнёров доставят в Вестминстерское аббатство на специальном автобусе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британцев попросили не приносить плюшевых медвежат и другие игрушки, в том числе воздушные шарики, к Букингемскому дворцу.