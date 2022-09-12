Москва, , 06:46 — REGNUM В арбитраж Москвы от Роскосмоса к головной организации этой же госкорпорации по космической программе России в области технологий — АО «НПО «Техномаш» им. С. А. Афанасьева поступило сразу три финансовых иска. Претензии на общую сумму свыше 383,52 млн рублей пока судом не приняты к производству и даты первых заседаний не назначены, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Все три иска поданы 6 сентября 2022 года. Сумма исковых требований по первому иску составляет 137 544 872,75 рубля, по второму — 170 288 117,86 рубля, а по третьему — 75 689 186,98 рубля.

Также 1 ноября судья рассмотрит претензии госкорпорации к физическому институту им. П. Н. Лебедева РАН. Речь идёт «о взыскании пени по государственному контракту №024−5567/17/211 от 07.12.2017 года в размере 17 050 387,75 рубля». Прочие детали спора пока не сообщались.