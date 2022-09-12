Нерюнгри, Якутия, 12 сентября, 2022, 06:38 — ИА Регнум. В городе Нерюнгри в Якутии выборы главы завершились победой представителя ЛДПР Ильи Гудошника. Он набрал 30,4% голосов и опередил Леонида Олейника, баллотировавшегося от «Единой России» и получившего 27,5%, сообщает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября на основании данных регионального избиркома.

Natadart.ru Выборы

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В посёлке Саскылах, который является центром Анабарского района, место главы получил самовыдвиженец Алексей Николаев, набравший 58,32% голосов избирателей.

В остальных райцентрах, где также проходили выборы глав, победу одержали единороссы: в Верхневилюйске — Максим Силигиянов (69,43%), в Мирном — Алексей Тонких (71,52%), в Ленске — Анатолий Макушев (57,38%), в Вилюйске — Ян Попов (58,26%), в Нюрбе — Геннадий Игнатьев (53,84%), в посёлке Нижний Бестях — Юрий Колмаков (61,33%), в посёлке Хандыга Томпонского района — Юрий Новгородов (34,82%).

Как сообщало ИА REGNUM, на выборах глав районов Якутии 11 сентября победу на выборах одержали пять представителей «Единой России», один кандидат от партии «Справедливая Россия — за правду» и три самовыдвиженца. Единороссы проиграли в Мегино-Кангаласском, Ленском, Абыйском и Среднеколымском районах республики.