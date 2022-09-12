Пенза, 12 сентября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. В Пензенской области в голосовании с 9 по 11 сентября приняли участие 50,97% избирателей. Предварительные итоги выборов подведены региональным избиркомом после обработки 100% бюллетеней.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

За партию «Единая Россия» отдано 74,91% голосов избирателей, на втором месте — «Коммунистическая партия РФ» (8,53%), ЛДПР — 5,59%, «Партию пенсионеров» поддержали 3,51% избирателей, за партии «Справедливая Россия — за правду» и «Новые люди» голоса разделились 3,3% и 2,88% соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы депутатов Законодательного собрания Пензенской области седьмого созыва проходили в течение трех дней — с 9 по 11 сентября. В регионе были открыты 1032 избирательных участка. Жители выбирали 18 депутатов по одномандатным округам и 18 — по партийным спискам. Избирательным правом в Пензенской области обладают 1 026 806 человек.

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