Пекин, , 06:27 — REGNUM Китай ввел режим чрезвычайной ситуации IV уровня из-за приближения 12-го за года тайфуна «Муифа» к восточным прибрежным районам страны, сообщает 11 сентября агентство Синьхуа.

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По прогнозам, тайфун переместится в Восточно-Китайское море 12 сентября. С 12 по 16 сентября сильные ливни и грозы обрушатся на некоторые районы Чжэцзяна, Шанхая, Цзянсу и Шаньдуна, сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая.

Государственный штаб по борьбе с наводнениями и ликвидации последствий засухи направил две рабочие группы в восточно-китайские провинции Цзянсу и Чжэцзян для оказания помощи и руководства работой по реагированию на тайфуны.

Штаб-квартира заявила, что необходимо приложить усилия для усиления мониторинга и защиты от стихийных бедствий, вызванных тайфунами, предложив при этом, чтобы суда укрывались в гаванях, а морские работники выходили на берег. IV уровень является самым низким в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации Китая.