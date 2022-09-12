Стамбул, Турция, 12 сентября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Как минимум шесть человек пострадали в результате перестрелки в торговом центре в турецком городе Стамбуле. Об этом 12 сентября сообщает газета Sabah.

Стрельба

Уточняется, что в торговом центре произошёл спор между двумя группами посетителей, который перешёл в драку, а затем обе стороны открыли огонь из огнестрельного оружия. В результате инцидента пострадали шесть человек, по крайней мере один пострадавший был госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, предварительно установили, что всего было выпущено 12 пуль, пострадали шесть человек, в том числе граждане других государств. В частности, среди пострадавших один гражданин Ирана, четыре гражданина Азербайджана и один гражданин Турции. При этом гражданин Ирана оказался на месте инцидента случайно.

В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.