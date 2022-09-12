Пекин, 12 сентября, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) и BMW Group объявили о заключении многолетнего соглашения о поставке цилиндрических аккумуляторных элементов для питания электромобилей немецкого автопроизводителя, начиная с 2025 года, сообщает агентство Синьхуа.

Электромобиль

Согласно соглашению, CATL поставит новые цилиндрические аккумуляторные элементы BMW Group. Они имеют стандартный диаметр 46 мм и будут производиться на двух будущих аккумуляторных заводах CATL в Китае и Европе, каждый из которых будет иметь годовую мощность до 20 ГВт/ч, предназначенную для BMW Group.

Согласно пресс-релизу, шестое поколение технологии BMW eDrive, основанной на элементах CATL, используемых в моделях Neue Klasse, представляет собой крупный скачок в технологии электромобилей с точки зрения плотности энергии, скорости зарядки и дальности действия.

«BMW Group является особым и основным партнером CATL, и мы рады расширить наше стратегическое партнерство, которое было налажено и укреплено за последние 11 лет. Благодаря нашему разнообразному передовому портфелю продуктов и технологий мы уверены, что сможем предложить лучшее решение для питания электромобилей класса люкс будущего поколения BMW Group», — сказал основатель и председатель CATL Робин Цзен .