Краснодар, 12 сентября, 2022, 06:24 — ИА Регнум. Бывшему заместителю главы Минсельхоза России Евгению Громыко продлили срок банкротной процедуры — реализации имущества ещё на четыре месяца. Арбитраж Краснодарского края заслушает отчёт финансового управляющего 10 января 2023 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

О продлении процедуры ходатайствовал «Россельхозбанк», указав на то, что «не все мероприятия, предусмотренные данной процедурой завершены, а именно, не рассмотрены требования кредиторов».

Банкротом Евгений Громыко был признан по инициативе АО «Российский сельскохозяйственный банк» в лице Краснодарского регионального филиала в феврале 2022 года. Финансовым управляющим назначили Дмитрия Митряковича. 31 августа 2022 года в карточке дела появилась запись о подаче управляющим ходатайства о завершении процедуры реализации имущества гражданина. При этом 9 сентября 2022 года в материалах дела появилось решение о продлении процедуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сумма заявленного перед основным кредитором долга превышает 0,5 млрд рублей. На сегодня в ЕГРЮЛ за Громыко числятся только доли в ликвидированных юрлицах.

Напомним, Громыко также некоторое время работал в компании отца будущего главы Минсельхоза — экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачёва.

Читайте также: Шато — для элиты, гречка за сотню — для населения: на чём богатеют Ткачёвы?